Botafogo inaugura área de recuperação molhada no CT - Vítor Silva/BFR

Botafogo inaugura área de recuperação molhada no CT Vítor Silva/BFR

Publicado 26/02/2026 23:04

Com a presença de John Textor, o Botafogo inaugurou nesta quinta-feira (26) o novo Espaço Recovery no CT Lonier. A SAF informou que a estrutura ocupa 750 m² em 14 áreas idealizadas com o objetivo de potencializar a recuperação dos atletas. O investimento foi de cerca de R$ 10 milhões.

"Eu gostaria de agradecer todos os presentes por essa conquista incrível. Há pouco tempo esse espaço era apenas uma piscina do lado de fora com uma cobertura, e agora é do nível de um time campeão. Os atletas vão se recuperar melhor, vão voltar mais rápido para o campo e competir em alto nível. Muito obrigado a todos," disse John Textor.

O espaço está dividido em duas seções: a Área Seca recebe as botas de compressão, mantas de led e camas de massoterapia; e a Área Molhada, onde os jogadores poderão utilizar as piscinas de contraste, de fisioterapia, sauna, piscina de reabilitação e recuperação.



Marcos Cezar, gerente do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo, falou sobre o local: “Esse novo Espaço Recovery representa um passo muito importante na consolidação da cultura de performance que estamos construindo no clube. Não se trata apenas de uma melhoria estrutural, mas de um investimento direto na saúde, na disponibilidade e na longevidade dos nossos atletas ao longo da temporada. Quanto melhor recuperamos, melhor treinamos; quanto melhor treinamos, melhor competimos”, declarou.

