Anselmi no jogo entre Botafogo e Nacional PotosíMauro Pimentel / AFP

Publicado 27/02/2026 12:55

Rio - O técnico Martin Anselmi ganhou fôlego e tranquilidade para trabalhar nas próximas semanas. Após sofrer com pressão por causa da sequência de seis derrotas consecutivas, o treinador argentino conseguiu classificar o Botafogo para a terceira fase preliminar da Libertadores e recebeu um voto de confiança.

Antes da classificação na Libertadores, o Botafogo viveu um período de instabilidade. Em meio a crise financeira e política fora dos gramados, o Alvinegro teve problemas com o elenco curto e sofreu seis derrotas seguidas, incluindo quatro clássicos e o jogo de ida contra o Nacional Potosí, da Bolívia, na Libertadores.

Eliminado nas quartas de final do Carioca e em desvantagem na Libertadores, Anselmi viu a pressão crescer. A sequência negativa chegou ao fim contra o Boavista, no jogo de ida da semifinal da Taça Rio. Na sequência, o Botafogo conseguiu o resultado necessário para avançar na competição continental.



Na vitória sobre o Nacional Potosí, o Botafogo sofreu e correu risco, mas conseguiu fazer o suficiente para classificar. Apesar de ainda existir dúvidas sobre o trabalho de Anselmi, os alvinegros deram um voto de confiança. Trocar de treinador em meio a disputa na Libertadores não é algo que passa na cabeça.

Após duas vitórias seguidas, o Botafogo ganhou um pouco mais de fôlego. Recuperar a confiança era um dos objetivos do treinador para conseguir recolocar o time nos trilhos. Nos próximos dias, ele terá um pouco mais de tranquilidade para preparar o time para os próximos desafios.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (28), às 19h30 (de Brasília), contra o Boavista, no Nilton Santos, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. Depois, o Alvinegro encara o Barcelona de Guayaquil, do Equador, na terça-feira (3), fora de casa, pela partida de ida da terceira fase preliminar da Libertadores.