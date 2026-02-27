Anselmi no jogo entre Botafogo e Nacional PotosíMauro Pimentel / AFP
Anselmi ganha voto de confiança e tranquilidade após classificação na Libertadores
Treinador argentino terá um pouco de paz para desenvolver o trabalho nos próximos dias
Felipe Melo exalta liderança de Alex Telles no Botafogo e defende Anselmi
Comentarista destaca papel do capitão nos bastidores e pede tempo para o treinador implementar ideias
Botafogo negocia a contratação de lateral da seleção colombiana
Jogador, de 33 anos, tem contrato até junho de 2027
Conmebol confirma datas e horários de Botafogo x Barcelona pela Libertadores
Após eliminar o Nacional de Potosí, Glorioso jogará a terceira fase da preliminar
Ídolo do Botafogo, Jefferson analisa disputa entre goleiros por titularidade no time
Ex-jogador assumiu que sonha em voltar ao seu clube de coração como preparador
Vídeo! Botafogo inaugura novo espaço de recuperação no CT
Glorioso investiu cerca de R$ 10 milhões
