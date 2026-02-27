Jogadores do Botafogo antes de jogo pela LibertadoresVítor Silva/Botafogo
Outros confrontos da 3ª fase da Libertadores
Juventud (URU) x Independiente Medellín (COL) - Dias 5 e 12 de março, às 21h30 (Paramount)
Conmebol confirma datas e horários de Botafogo x Barcelona pela Libertadores
Após eliminar o Nacional de Potosí, Glorioso jogará a terceira fase da preliminar
Ídolo do Botafogo, Jefferson analisa disputa entre goleiros por titularidade no time
Ex-jogador assumiu que sonha em voltar ao seu clube de coração como preparador
Vídeo! Botafogo inaugura novo espaço de recuperação no CT
Glorioso investiu cerca de R$ 10 milhões
Alex Telles avalia adaptação à nova função no Botafogo
Camisa 13 também comemorou a classificação na Libertadores e também mostrou foco no título da Taça Rio
Botafogo desiste da contratação de Nathan Silva após recusa de clube mexicano
Pumas rejeita proposta de R$ 10,9 milhões e alega janela fechada
Barboza admite queda de rendimento apesar da classificação do Botafogo
Zagueiro elogia primeiro tempo e destaca atuação de Léo Linck
