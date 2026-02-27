Jogadores do Botafogo antes de jogo pela Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/02/2026 11:19 | Atualizado 27/02/2026 11:24

O Botafogo jogará nas próximas duas terças-feiras, dias 3 e 10 de março, por uma vaga nos grupos da Libertadores. A Conmebol confirmou a tabela da terceira fase preliminar, com as duas partidas contra o Barcelona de Guayaquil acontecendo às 21h30 (de Brasília).



O confronto de ida será em Guayaquil, no Equador, no Monumental Isidro Romero Carbo. Já a volta está marcada para o Nilton Santos.



Ambas as partidas de Botafogo x Barcelona de Guayaquil terão transmissão de ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).



Outros confrontos da 3ª fase da Libertadores



Carabobo (VEN) x Sporting Cristal - Dias 4 e 11 de março, às 19h (ESPN e Dinsey+)



O'Higgins (CHI) x Deportes Tolima (COL) - Dias 4 e 11 de março, às 21h30 (Paramount)



Juventud (URU) x Independiente Medellín (COL) - Dias 5 e 12 de março, às 21h30 (Paramount)