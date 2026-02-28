Botafogo x Boavista, que acontece neste sábado (28) às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, definirá o segundo finalista da Taça Rio. Quem avançar no confronto enfrentará o Bangu, que empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda, na sexta-feira (27), e classificou-se para a final porque venceu na ida por 2 a 1.
Onde assistir a Botafogo x Boavista
A partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio terá transmissão de Sportv (TV fechada) e Premiere (pay per view).
Após vencer por 2 a 0 em Saquerema, o Glorioso joga com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença. O que ajudará o técnico Martín Anselmi a poupar titulares visando ao confronto com o Barcelona de Guayaquil, pela terceira fase preliminar da Libertadores, na terça-feira (3).
Por isso, o Botafogo deve jogar com: Raul; Kadu, Ythallo, Justino e Jhoan Hernández; Edenilson e Arthur Novaes; Lucas Villalba, Caio Valle e Artur; Nathan Fernandes.
Como deve jogar o Botavista
Do outro lado, o técnico Gilson Kleina será obrigado a fazer ao menos uma mudança em relação à derrota por 3 a 2 para o Maringá, na eliminação na Copa do brasil. Gabriel Caran sofreu lesão na coxa direita e está fora.
A possível escalação do Boavista é: Lucas Maticoli; Cesinha, Bruno Jesus, Ryan Couto e Titto; Kadu, Fernando e Isael; Lucas Silva, Brunão e Berê.
Arbitragem da semifinal da Taça Rio
Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes; Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Marcelo Araújo Ossimo; VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.