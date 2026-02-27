Comemoração dos jogadores do Bangu - João Gama / Bangu

Comemoração dos jogadores do BanguJoão Gama / Bangu

Publicado 27/02/2026 22:10

O Bangu é o primeiro finalista da Taça Rio de 2026. O Alvirrubro garantiu vaga ao empatar com o Volta Redonda por 1 a 1 no Estádio Raulino de Oliveira, na noite desta sexta-feira (27), pelo jogo da volta da semifinal. Na decisão, enfrentará Botafogo ou Boavista.

Na partida de ida, em Boça Bonita, o Bangu superou o Voltaço por 1 a 0 . Dessa forma, avançou com uma vitória de 2 a 1 no placar agregado.

Os gols do jogo

O Volta Redonda abriu o placar aos 14 minutos. MV recebeu livre no meio, a marcação não apertou e ele chutou de fora da área para balançar a rede. No entanto, ainda no primeiro tempo, aos 32, PK deixou tudo igual no marcador com uma finalização de cabeça.

Na reta final de partida, o Volta Redonda chegou a marcar mais uma vez, mas o árbitro assinalou uma falta no goleiro Bruno.



Taça Rio

Do outro lado da chave estão Botafogo e Boavista. Os dois times vão medir forças no sábado (28), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos. No primeiro jogo, o Glorioso venceu por 2 a 0.

O jogo único da final da Taça Rio está previsto para acontecer no dia 7 ou 8 de março. A Ferj ainda vai confirmar dia, horário e local da partida.