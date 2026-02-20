O Bangu venceu o Volta Redonda em Moça Bonita - Divulgação/X @Banguoficial

Publicado 20/02/2026 22:05

Rio - O Bangu abriu vantagem sobre o Volta Redonda na semifinal da Taça Rio. Isso porque venceu o Esquadrão de Aço por 1 a 0 em Moça Bonita, na noite desta sexta-feira (20), pelo jogo de ida.

PK anotou o único gol da partida, aos 41 minutos do primeiro tempo. O atacante recebeu bom passe pelo meio, invadiu a área, driblou o marcador e finalizou rasteiro para balançar a rede. O Volta Redonda também teve chances, mas parou em Bruno, goleiro do Bangu.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira (27), a partir das 20h, no Estádio Raulino de Oliveira. O Alvirrubro jogará pelo empate para avançar à decisão. Vitória do Voltaço por um gol de diferença força os pênaltis.

Do outro lado da chave estão Boavista e Botafogo. O primeiro jogo desta semifinal acontecerá neste sábado (21), às 21h, no Elcyr Resende.