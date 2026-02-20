Estádio do Maracanã - Divulgação/ Conmebol

Publicado 20/02/2026 16:50

Rio - A CBF iniciou a bateria de testes do sistema do impedimento semiautomático no futebol brasileiro. A tecnologia foi colocada à prova no clássico entre Fluminense e Botafogo, no último dia 12, no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão. A avaliação interna indicou que as decisões tomadas pela arbitragem em campo estariam alinhadas com as leituras feitas pelo sistema.

A tecnologia do impedimento semiautomático no futebol brasileiro está sendo implementada pela empresa Genius Sports, que também é responsável pelo sistema no Campeonato Inglês. Entre os recursos estão as imagens tridimensionais que simulam os jogadores como personagens de videogame, recurso utilizado especialmente em jogadas de difícil interpretação.

No clássico entre Fluminense e Botafogo, dois lances colocaram a tecnologia à prova. Em um dos lances analisados, Renê aparece em posição adiantada em relação a Alex Telles, configuração que define a linha de impedimento. Em outro momento do jogo, Lucho Acosta surge em condição legal, com Alexandre Barboza garantindo a regularidade da jogada.

Mesmo com a precisão demonstrada, a CBF deixou claro que, neste estágio, os árbitros ainda não têm acesso às imagens durante as partidas. O uso do material segue restrito ao ambiente de testes e validação técnica. Após a experiência no Maracanã, a entidade realizará testes em outros estádios que já passaram pela vistoria, como Arena do Grêmio, Arena MRV, Allianz Parque, Maião, Arena Fonte Nova e Vila Belmiro.

A CBF não conseguiu começar o Brasileirão com a tecnologia em todos os estádios e, por isso, adiou a estreia. Com isso, o impedimento semiautomático só vai estrear quando puder atender todos os dez jogos por rodada. Além do Brasileirão, o equipamento também será disponibilizado na Copa do Brasil — que não deve ser afetada pelo atraso.

O planejamento da CBF prevê jogos-teste para a operação. Ao todo, serão cerca de 30 aparelhos de telefone celular por jogo, que vão necessitar de energia e conexão à internet. A empresa que assinou contrato com a CBF é a mesma responsável pela operação da tecnologia no Campeonato Inglês. A tecnologia estreou na Copa do Mundo de 2022, no Catar.