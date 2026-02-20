Kamila Sellier foi retirada de maca - Gabriel Bouys / AFP

Kamila Sellier foi retirada de macaGabriel Bouys / AFP

Publicado 20/02/2026 22:56 | Atualizado 20/02/2026 23:04

Itália - A polonesa Kamila Sellier sofreu um acidente assustador durante as quartas de final dos 1.500m feminino da patinação de velocidade em pista curta nos Jogos Olímpicos de Inverno, nesta sexta-feira (20). Ela caiu e foi acidentalmente atingida no rosto pela lâmina do patins da americana Kristen Santos-Griswold.

Kamila foi imobilizada ainda no gelo e deixou o local de maca. A patinadora foi levada a um hospital. Segundo o 'New York Post', ela fez um sinal de positivo ao ser retirada.

O chefe da missão da Polônia, Konrad Niedwiecki, conversou com o SporTV sobre o ocorrido: "Esperamos uma pronta recuperação da Kamila. Felizmente não houve danos ao olho. O corte foi na bochecha, talvez tenha atingido um osso do rosto, mas isso vai ser examinado nas próximas horas. Kamila foi levada um hospital e nós esperamos que ela seja liberada o quanto antes".

Abaixo está o vídeo do acidente. A imagem é forte:

