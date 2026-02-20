Coutinho em jogo do Vasco em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Publicado 20/02/2026 20:23

Rio - O Vasco anunciou, nesta sexta-feira (20), a saída de Philippe Coutinho. Em nota, o Cruz-Maltino confirmou que o meio-campista procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir o contrato de forma antecipada. O vínculo se encerraria no meio do ano.

"Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual, assinada no fim da tarde de hoje", diz um trecho da nota do Vasco.

A segunda passagem de Coutinho pelo Gigante da Colina começou em 2024. Desde o retorno, ele disputou 81 partidas, anotou 17 gols e deu sete assistências.

Veja a publicação do Vasco:

O Vasco da Gama informa que o atleta Philippe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano.



Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual, assinada no fim da tarde de hoje.



Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo de sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos em que esteve em campo.



O Vasco da Gama agradece ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período.

pic.twitter.com/1165hnWqea — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 20, 2026

Na última quarta-feira (18), o meio-campista já havia se manifestado para confirmar o fim de ciclo no Cruz-Maltino : "A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre foi muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar sendo para sempre", diz um trecho da publicação de Coutinho.