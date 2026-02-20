Coutinho em jogo do Vasco em São JanuárioMatheus Lima / Vasco
Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo de sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos em que esteve em campo.
O Vasco da Gama agradece ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período.
O Vasco da Gama informa que o atleta Philippe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano.— Vasco da Gama (@VascodaGama) February 20, 2026
Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão… pic.twitter.com/1165hnWqea
