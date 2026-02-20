Cuiabano em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Rio - Contratado pelo Vasco para a temporada, o lateral-esquerdo Cuiabano, de 22 anos, ainda não deverá fazer sua estreia pelo clube carioca neste domingo (22) contra o Fluminense, no Nilton Santos. O jogador tem feito trabalhos à parte do elenco. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.
Cuiabano vem realizando um trabalho de condicionamento físico. O lateral-esquerdo tem participado de parte do treino com o grupo do Vasco e a outra parte focando em sua condição individual.
O Cruz-Maltino trabalha para que o lateral-esquerdo faça sua estreia contra o Santos, na próxima quinta (26), pelo Campeonato Brasileiro. A partida irá acontecer na Vila Belmiro.
Cuiabano foi anunciado pelo Vasco no último dia 7 e vem treinando desde esta data. Ele foi emprestado pelo Nottingham Forest até o fim da temporada.