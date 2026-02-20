Johan Rojas tem 23 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2026 10:07

Rio — Após Philippe Coutinho anunciar sua saída do Vasco na última quarta-feira (18), a tendência é que o meia Johan Rojas assuma o papel da criação das jogadas. O colombiano é tratado pela comissão técnica como um atleta de muito potencial, apesar de não ter sido contratado para ser titular absoluto da equipe, segundo o "ge".



Rojas teve atuação de destaque na semifinal do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, no sábado (14). Durante os 45 minutos que ficou em campo, o jogador finalizou nove vezes, sendo três no gol e cinco bloqueadas, e deu dois passes-chave.

Em outras partidas na temporada, ele tem sido o substituto imediato de Coutinho, dando lugar ao ex-camisa 10 do clube nos minutos finais das partidas. Ele despontou na disputa pela posição, que também pode ser preenchida por Nuno Moreira ou Matheus França, que pode ter o contrato rescindido em breve.



Sobre o mercado



Mesmo com a possibilidade de Rojas ser titular, o Vasco corre contra o tempo para contratar uma reposição a Coutinho. Apesar da saída do jogador representar uma redução considerável na folha salarial, a investida por um novo meia não é considerada fácil. O prazo para o Cruz-Maltino inscrever um novo jogador da posição é até o próximo dia 3 de março.