Rio - Neymar ganhou elogios na imprensa europeia após marcar dois gols na vitória sobre o Vasco, nesta quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Brasileirão. O Santos destacou o segundo gol do craque nas redes sociais e a empolgação ganhou repercussão na Europa, com os grandes jornais exaltando a noite de brilho do camisa 10, o colocando no caminho da Copa do Mundo de 2026.
Depois de 90 minutos apagados na eliminação do Santos no Paulistão, com derrota por 2 a 1 diante do Novorizontino, o astro completou somente seu segundo jogo no ano, mas de forma diferente. Mesmo ainda longe de mostrar seu grande futebol, o camisa 10 foi mais participativo e decisivo, indo duas vezes às redes, brigando com Thiago Mendes e irritando outros marcadores por cavar diversas faltas.
"Neymar voltou a marcar, fazendo seus dois primeiros gols do ano em uma atuação excepcional que reforça ainda mais suas chances de convencer Carlo Ancelotti. O atacante foi o craque da partida contra o Vasco, dominando os holofotes para o bem e para o mal. Fez dois gols, mandou os adversários calarem a boca, dançou, bufou e os confrontou", disse o jornal "AS".
O francês L'Équipe preferiu citar o apoio de Neymar ao amigo Vini Jr., alvo de racismo no duelo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, contra o Benfica, no último dia 17. O craque santista comemorou dançando e dedicou o gol ao camisa 7 do Real Madrid. "Após marcar um gol pelo Santos, Neymar demonstra seu apoio a Vinicius comemorando da mesma forma", destacou.
Os franceses ainda noticiaram a "dancinha" de Neymar na frente da torcida adversária após o primeiro gol — imitou Vini e foi à bandeirinha — e a briga com Thiago Mendes no primeiro tempo. Já o português A Bola também frisou o apoio de Neymar para o brasileiro do Real Madrid e frisou que o astro "estreou com grandeza no Brasileirão."
