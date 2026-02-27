Gallardo deixou o comando do River - AFP

Publicado 27/02/2026 16:41

Rio - O treinador Marcello Gallardo, de 50 anos, que deixou o River Plate na última quinta (27) depois da vitória por 3 a 1 sobre o Banfield não será o novo técnico do Vasco. De acordo com informações do jornalista Germán García Grova, ele rejeitou o convite.

Gallardo deseja ficar um período sem trabalhar depois de encerrar sua segunda passagem como treinador do clube de Buenos Aires. O Vasco havia procurado o argentino para ser o substituto de Fernando Diniz.

Além do ex-técnico do River Plate, o Vasco também tem Renato Gaúcho e Artur Jorge como opções. O desejo do Cruz-Maltino é contratar um técnico de ponta, que seja capaz de modificar a situação ruim da equipe no começo de temporada.

Renato Gaúcho já sinalizou positivamente sobre a possibilidade de dirigir o Vasco, mas o Cruz-Maltino comunicou a ele que irá avaliar outros nomes. A conversa entre as partes foi positiva.