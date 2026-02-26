No primeiro jogo sem Fernando Diniz, o Vasco perdeu para o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (26). O protagonista da noite foi Neymar. Além de se envolver em uma confusão com Thiago Mendes, ele anotou os dois gols do Peixe - o primeiro para abrir o placar e o segundo para recolocar o Peixe em vantagem. O volante Barros marcou para o Cruz-Maltino, que tem apenas um ponto e aparece na lanterna do Brasileirão.
Após o jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino foca no Estadual. O Vasco vai enfrentar o Fluminense no domingo (1º), a partir das 18h, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca.
O jogo
Santos e Vasco encontraram espaços para atacar e fizeram um primeiro tempo de equilíbrio na Vila Belmiro. O Cruz-Maltino teve uma grande chance para abrir o placar logo aos dez minutos, quando Thiago Mendes descolou ótimo passe para Nuno Moreira. O português apareceu livre na área, mas parou em Gabriel Brazão.
Melhor para o Santos, que abriu o placar aos 25 minutos numa jogada de transição rápida. Moisés recebeu a bola pelo lado esquerdo e acionou Neymar. Dentro da área, o camisa 10 finalizou cruzado para colocar o Peixe em vantagem. Na sequência, ele fez um sinal pedindo silêncio em direção à torcida do Vasco e ainda comemorou na bandeirinha de escanteio à la Vini Jr.
O jogo, porém, seguia aberto. O Vasco encontrava espaços e finalmente conseguiu o empate aos 43 minutos. Piton recuperou a bola no campo de ataque servindo Andrés Gómez. O colombiano invadiu a área e fez o cruzamento para Cauan Barros finalizar e deixar tudo igual.
O primeiro tempo também foi marcado por uma confusão entre Neymar e Thiago Mendes. Em entrevista intervalo, o camisa 10 do Peixe chamou o volante do Cruz-Maltino de "babaca".
No retorno do intervalo, o Santos teve mais volume ofensivo e contou com uma bobeira da defesa do Vasco para retomar a vantagem. Arão descolou lançamento em direção a Neymar, Paulo Henrique e Saldivia se enrolaram e a bola foi cabeceada para o camisa 10. O capitão do Peixe invadiu a área e encobriu Léo Jardim para marcar.
O Cruz-Maltino, por sua vez, não conseguiu reagir. O técnico interino Bruno Lazaroni promoveu as entradas de Cuiabano, Marino Hinestroza, Brenner e David. Tchê Tchê foi a campo mais perto do fim.
No entanto, o Vasco não conseguiu reagir. O Gigante da Colina teve dificuldade para trazer perigo à meta defendida por Gabriel Brazão. Só no último lance, após cobrança de escanteio, Cuiabano recebeu livre na área, mas isolou. Na sequência, o árbitro encerrou a partida.
Ficha técnica
Santos x Vasco
Data e hora: 26/02/2026, às 19h Local: Vila Belmiro, em Santos (SP) Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda) Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinícius Lira; Willian Arão (João Schmidt), Gabriel Bontempo (Zé Rafel) e Neymar; Miguelito (Barreal), Moisés (Rony) e Thaciano (Gabriel Menino).
VASCO (Técnico interino: Bruno Lazaroni) Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Rojas (Marino Hinestroza); Nuno Moreira (Brenner), Andrés Gómez e Spinelli (David).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.