Bruno Lazaroni assumiu o comando interino do Gigante da ColinaDikran Sahagian / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Em crise, o Vasco tenta virar a página nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino reencontra o Peixe após a goleada por 6 a 0, no ano passado, mas em um momento bem diferente. Porém, as boas lembranças servem de motivação para deixar a turbulência de lado e voltar aos trilhos.
No início deste ano, o Vasco perdeu os artilheiros Rayan e Vegetti, além do meia Philippe Coutinho. O trio foi o principal destaque do time no ano passado, que foi vice-campeão da Copa do Brasil. Na goleada por 6 a 0 sobre o Santos, por exemplo, Coutinho fez dois gols, enquanto Rayan fez um. Porém, o momento é outro: sem o trio e sem o técnico Fernando Diniz, que foi demitido.
Após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca, Fernando Diniz não resistiu e foi demitido. O auxiliar permanente Bruno Lazaroni terá a missão de tentar recolocar o Vasco nos trilhos. Até o momento, o Cruz-Maltino ainda não venceu no Brasileirão e ocupa a penúltima colocação, com um ponto — na frente apenas do Santos, que é o lanterna.
Em meio a isso, o Vasco segue de olho no mercado em busca de um novo treinador. A diretoria vascaína sonha com o português Arthur Jorge e o argentino Marcelo Gallardo, mas ainda não fez proposta. O ex-treinador do Botafogo, aliás, já manifestou o desejo de permanecer no Catar. A prioridade é algum nome desempregado e, por isso, Renato Gaúcho é o favorito na disputa.