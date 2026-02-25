Artur Jorge é o técnico do Al-RayyanDivulgação / Al-Rayyan
Artur Jorge se manifesta após ter nome ligado ao Vasco
Assessoria do treinador português entrou em contato com jornalistas após especulações
Jornalista vê Léo Jardim, do Vasco, como 'goleiro comum'
André Rizek comentou sobre o atleta durante o programa 'Seleção SporTV'
Ex-zagueiro do Vasco anuncia aposentadoria aos 40 anos
Paulão pendura as chuteiras após duas décadas de carreira
Vasco relaciona Cuiabano, que pode fazer estreia contra o Santos
Equipes se enfrentam nesta quinta (26), na Vila Belmiro
Marino Hinestroza treina como titular no Vasco e pode começar jogando contra o Santos
Colombiano foi contratado junto ao Atlético Nacional de Medellín
Nuno Moreira estaria insatisfeito com nova função pelo Vasco em 2026
Jogador, de 28 anos, ainda não marcou nesta temporada
