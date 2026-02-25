Artur Jorge é o técnico do Al-Rayyan - Divulgação / Al-Rayyan

Artur Jorge é o técnico do Al-RayyanDivulgação / Al-Rayyan

Publicado 25/02/2026 18:47

Rio - A busca do Vasco por um novo comandante ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (25). Um dos nomes monitorados pela diretoria, o português Artur Jorge se manifestou por meio de sua assessoria para afastar especulações sobre um possível retorno ao Brasil.

“O Mister Artur Jorge fica lisonjeado em ter seu nome lembrado e reconhecido no futebol brasileiro, sobretudo por grandes equipes. O treinador, no entanto, segue focado no projeto do Al-Rayyan e pretende cumprir o vínculo estabelecido com o clube”, informou a nota enviada a jornalistas e divulgada pelo canal 'Atenção Vascaínos'.

Entre os nomes avaliados, o ex-técnico do Botafogo aparecia como uma alternativa, assim como Renato Gaúcho, que segue no radar. O Cruz-Maltino busca uma opção que possa oferecer continuidade aos aspectos considerados positivos do trabalho de Fernando Diniz, potencializando as características do elenco.

A diretoria mantém conversas com outros profissionais e pretende acelerar as negociações ao longo da semana. O desejo dos executivos é ter a situação encaminhada antes do clássico decisivo contra o Fluminense, no próximo domingo (1º), pela semifinal do Campeonato Carioca.



Enquanto a cúpula vascaína conduz as negociações, Bruno Lazaroni estará à frente do time no duelo com o Santos nesta quinta-feira (26). A partida será disputada às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

