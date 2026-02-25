Marino Hinestroza em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Marino Hinestroza em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 25/02/2026 16:20

Rio - O atacante Marino Hinestroza vive a expectativa de, enfim, começar uma partida pelo Vasco. Segundo informações do "ge", o colombiano foi testado na equipe principal pelo técnico interino Bruno Lazaroni durante os treinamentos desta semana e surge como forte candidato para enfrentar o Santos nesta quinta-feira (26), na Vila Belmiro. A mudança faz parte dos ajustes feitos pelo auxiliar permanente após a saída de Fernando Diniz, ocorrida no último domingo (22).



Contratado por cerca de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 30 milhões), Hinestroza ainda busca sua primeira grande sequência no futebol brasileiro. Apesar do início discreto no Rio, o jogador de 23 anos carrega um histórico recente de peso pelo Atlético Nacional. Em 2025, ele disputou 56 jogos pelo clube colombiano, registrando 17 participações diretas em gols (7 gols e 10 assistências) e se destacando em fundamentos técnicos, como os 96 dribles certos e 90 passes decisivos acumulados na última temporada.



Até o momento, no entanto, o atacante teve pouca minutagem para mostrar essas credenciais com a camisa vascaína. Ele participou de cinco partidas, todas saindo do banco de reservas, com uma média de apenas 25 minutos em campo. Sem gols ou assistências até aqui, o atleta chegou a perder espaço para concorrentes como Adson e David nos últimos compromissos de Diniz.



A provável entrada do colombiano no time titular deve ocorrer pelo lado direito do ataque, ocupando a vaga de Nuno Moreira. Nos últimos jogos, ele chegou a ficar no banco durante os 90 minutos contra o Volta Redonda e teve pouquíssimo tempo no clássico contra o Fluminense.

