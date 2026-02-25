Torcedor do Benfica coloca cacho de banana em foto do Vini Jr - Foto: Reprodução

Publicado 25/02/2026 15:35

Espanha - Mais um caso de racismo envolvendo Vini Jr aconteceu neste sábado (21). Um torcedor do Benfica, durante um tour pelo museu do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, foi visto tirando uma foto segurando um cacho de bananas em frente à imagem do brasileiro. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias.

De acordo com pessoas que estavam presentes no local, o homem, que vestia um cachecol do Benfica, pediu para que o filho o filmasse enquanto posicionava o cacho de bananas diante da imagem do jogador. Brasileiros que acompanhavam a visita se revoltaram com a atitude e acionaram a segurança.



"Infelizmente, não acompanhamos o desfecho, pois a equipe de segurança interveio. Seguimos a viagem, mas essa experiência, sem dúvida, foi um lembrete triste do preconceito que ainda existe. O objetivo de compartilhar esse vídeo é conscientizar as pessoas, educar e, acima de tudo, mostrar que atitudes assim não podem ser toleradas. É um momento que nos deixa sem palavras, mas que exige nossa voz", disse um dos brasileiros que estavam no local.