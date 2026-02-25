Torcedor do Benfica coloca cacho de banana em foto do Vini JrFoto: Reprodução
De acordo com pessoas que estavam presentes no local, o homem, que vestia um cachecol do Benfica, pediu para que o filho o filmasse enquanto posicionava o cacho de bananas diante da imagem do jogador. Brasileiros que acompanhavam a visita se revoltaram com a atitude e acionaram a segurança.
"Infelizmente, não acompanhamos o desfecho, pois a equipe de segurança interveio. Seguimos a viagem, mas essa experiência, sem dúvida, foi um lembrete triste do preconceito que ainda existe. O objetivo de compartilhar esse vídeo é conscientizar as pessoas, educar e, acima de tudo, mostrar que atitudes assim não podem ser toleradas. É um momento que nos deixa sem palavras, mas que exige nossa voz”, disse um dos brasileiros que estavam no local.
Recentemente, no confronto entre Benfica e Real Madrid pela Liga dos Campeões, o jogador do clube português Gianluca Prestianni teria chamado o camisa 7 de "mono" (macaco, em espanhol). O brasileiro procurou o árbitro François Letexier, que acionou o protocolo antirracismo. Prestianni acabou suspenso provisoriamente pela Uefa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.