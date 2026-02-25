Lucas Paquetá sofre falta em Lanús x Flamengo, pela Recopa - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá sofre falta em Lanús x Flamengo, pela RecopaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/02/2026 14:26

Lucas Paquetá tem um título jogando pelo Flamengo, que é o Campeonato Carioca de 2017. Essa lista poderia ser maior, com uma Copa Sul-Americana do mesmo ano, mas o decepcionante vice em pleno Maracanã, para o Independiente (Argentina), é uma frustração que o camisa 20 tem, mas que pode ser reduzia com a conquista da Recopa na quinta-feira (26) às 21h30, diante do Lanús, novamente diante da torcida rubro-negra.



Com menos de um mês desde o retorno ao clube que o revelou, o jogador disputará o segundo título. Após perder a Supercopa Rei para o Corinthians, justamente em sua reestreia, ele tem nova chance de ser campeão.



“Sem dúvida alguma é algo que eu almejava, que eu sonhava, voltar e ter a oportunidade de jogar uma final no Maracanã. Vai ser um jogo difícil, mas a gente vai fazer o possível e o impossível para sair com a taça”, afirmou Paquetá em entrevista à ESPN.



Paquetá fez gol em final de 2017

Naquela noite de 13 de dezembro de 2017 no Maracanã, Lucas Paquetá era um jovem de 20 anos ainda dando os primeiros passos na carreira. Ainda assim, já era titular (e foi substituído nos dois jogos da final).

Na Argentina, o Flamengo perdeu por 2 a 1 e apostava na força da torcida para conseguir a virada no confronto. E justamente o meia foi quem deu ainda mais esperança no título, ao fazer o gol que abriu o placar no Maracanã, em um cruzamento rasteiro de Réver.



O resultado parcial levaria o confronto para a prorrogação, mas Barco empatou 10 minutos depois, de pênalti. E no segundo tempo, o Rubro-Negro não conseguiu buscar outro gol, ficando no 1 a 1 que acabou com o sonho do título internacional.



Agora, Paquetá terá mais uma chance. E ele quer ter essa experiência.



“Eu vivi aqui muitos momentos que bateram na trave, depois eu vi o Flamengo conseguindo muitas coisas, vim para ser parte disso. Agora é um momento mais sólido, mais vencedor. Espero que o Flamengo possa continuar vencendo”, completou.

O que o Flamengo precisa para ser campeão

Após perder por 1 a 0 na Argentina, o Rubro-Negro tem que vencer por dois ou mais gols de diferença para ser bicampeão da Recopa. Em caso de triunfo por um gol de saldo, a decisão irá para a prorrogação de 30 minutos, e pênaltis, caso o resultado se mantenha.