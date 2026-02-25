Eduardo Salvio comparou Filipe Luís com Jorge Jesus e Diego Simeone - Luis Robayo / AFP

Eduardo Salvio comparou Filipe Luís com Jorge Jesus e Diego SimeoneLuis Robayo / AFP

Publicado 25/02/2026 18:37

Rio - Após vencer o jogo de ida, o Lanús desembarcou no Rio de Janeiro com a esperança de fazer história no Maracanã. Porém, os argentinos sabem que não é uma missão fácil. Em entrevista à "ESPN", o atacante Eduardo Salvio comparou o trabalho do técnico Filipe Luís com Diego Simeone e Jorge Jesus, dois nomes com quem o argentino trabalhou na carreira, e apontou as semelhanças nos estilos de jogo.

"Filipe (Luís) e (Diego) Simeone são duas pessoas que vivem o futebol com muita paixão e intensidade. Os dois tentam colocar isso em suas equipes. Na semana passada, estivemos muito bem. Fizemos um grande jogo, com intensidade, mas acho que o Flamengo do Filipe é uma equipe com muita intensidade. É uma equipe que sempre pressiona muito. Ele está fazendo um grande trabalho", afirmou Eduardo Salvio.

Revelado no Lanús, Eduardo Salvio defendeu o Atletico de Madrid entre 2010 e 2012, quando atuou ao lado de Filipe Luís e sob o comando de Diego Simeone. Juntos, foram campeões da Liga Europa em 2010 e 2012. O centroavante, hoje com 35 anos, também trabalhou com Jorge Jesus no Benfica, onde atuou entre 2012 e 2019. O jogador destacou as semelhanças nas bolas paradas e na forma de pressionar o adversário.





"São dois técnicos diferentes. Os dois também vivem muito o futebol com muita paixão. Consegui ver muito mais coisas de (Jorge) Jesus (em Filipe Luís) do que de Simeone. Lembro muito como o Benfica do Jesus marcava as bolas paradas. Filipe faz algo similar a isso, nos escanteios, marcando por zona. Nós fazíamos muito isso no Benfica", afirmou. Leia mais: Léo Pereira crê que Flamengo precisa superar 2025: 'Fazer o ano passado não será o bastante' "São dois técnicos diferentes. Os dois também vivem muito o futebol com muita paixão. Consegui ver muito mais coisas de (Jorge) Jesus (em Filipe Luís) do que de Simeone. Lembro muito como o Benfica do Jesus marcava as bolas paradas. Filipe faz algo similar a isso, nos escanteios, marcando por zona. Nós fazíamos muito isso no Benfica", afirmou.

O argentino faz sua segunda passagem no Lanús, na temporada participou de sete jogos e a anotou uma assistência. Pela equipe argentina conquistou uma sul americana. O meia também acumula passagens por Boca Juniors e Pumas, do México.