“A gente se fala muito, mas é muito triste ainda ter que vivenciar e assistir às coisas que acontecem com o Vini. Quem conhece sabe o coração que ele tem. As pessoas colocam nele uma culpa que ele não deveria carregar. A vítima ali é ele. É apoio total meu, de todo o Flamengo, de todo o estafe, ao Vini”, disse Paquetá.
“A gente espera que quanto antes isso possa cair por terra. Isso já deu também. Vivenciar e passar por atos como esses”, completou.
Ele também comentou sobre a possibilidade de atuar novamente ao lado de Vinicius Júnior pelo Flamengo. Paquetá revelou que conversa com o atacante e tenta convencê-lo a retornar ao Rubro-Negro para cumprir uma promessa feita no passado. Os dois jogaram juntos no Rubro-Negro até 2018.
“A gente se fala muito e eu falei para ele: 'eu estou aqui, agora só falta você. Venha porque a gente tem que cumprir o que a gente prometeu'. Tenho certeza que, no momento certo, ele vai estar voltando para o Flamengo”, afirmou.
Paquetá foi anunciado pelo Flamengo em janeiro de 2026, com vínculo de quatro anos. A contratação foi a mais cara da história do futebol brasileiro: o clube desembolsou 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) para repatriar o meio-campista. Desde o retorno, ele atuou em sete partidas e marcou um gol.
