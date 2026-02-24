Lucas Paquetá em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/02/2026 20:00

Rio - Lucas Paquetá, jogador do Flamengo e amigo de Vini Jr, mostrou solidariedade ao atacante do Real Madrid sobre o caso de racismo durante partida da Liga dos Campeões da última semana, contra o Benfica. O meia lamentou os episódios e saiu em defesa do companheiro.



“A gente se fala muito, mas é muito triste ainda ter que vivenciar e assistir às coisas que acontecem com o Vini. Quem conhece sabe o coração que ele tem. As pessoas colocam nele uma culpa que ele não deveria carregar. A vítima ali é ele. É apoio total meu, de todo o Flamengo, de todo o estafe, ao Vini”, disse Paquetá.



“A gente espera que quanto antes isso possa cair por terra. Isso já deu também. Vivenciar e passar por atos como esses”, completou.

Ele também comentou sobre a possibilidade de atuar novamente ao lado de Vinicius Júnior pelo Flamengo. Paquetá revelou que conversa com o atacante e tenta convencê-lo a retornar ao Rubro-Negro para cumprir uma promessa feita no passado. Os dois jogaram juntos no Rubro-Negro até 2018.



"A gente se fala muito e eu falei para ele: 'eu estou aqui, agora só falta você. Venha porque a gente tem que cumprir o que a gente prometeu'. Tenho certeza que, no momento certo, ele vai estar voltando para o Flamengo", afirmou.