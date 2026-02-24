Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Filipe Luís é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/02/2026 18:42

Rio - Ídolo do Atletico de Madrid, o meia Koke fez elogios ao técnico Filipe Luís, do Flamengo. O jogador, que foi companheiro do atual treinador rubro-negro entre 2010 e 2018, comentou sobre a carreira de sucesso no Brasil e abriu as portas para um possível retorno à Espanha no futuro.

"Estou orgulhoso do que Filipe (Luís) está fazendo e de como está trabalhando. Sempre que o comandante ganha um título ou vem aqui para Madri, eu me encontro com o amigo. Fiquei realmente surpreso que ele se tornou treinador e com o sucesso que está fazendo", afirmou Koke.

Leia mais: Flamengo e Bragantino encerram negociação por Wallace Yan

Durante o período em que atuaram juntos, Koke e Filipe Luís conquistaram dois títulos da Liga Europa, um Campeonato Espanhol e três Supercopas da Europa. O meia espanhol destacou a boa relação com o atual treinador do Flamengo, dentro e fora de campo.

"Estou muito feliz por Filipe. Pelo profissional e pela família dele. Gosto muito dele, me diverti muito, principalmente jogando futebol. Desejo tudo de bom para o Flamengo, principalmente que Filipe fique muitos anos no clube e, quem sabe, um dia esteja no Atlético de Madrid", completou.

Na atual temporada, o Atletico de Madrid ocupa a quarta colocação no Campeonato Espanhol, com 48 pontos, e avançou às oitavas de final da Liga dos Campeões após bater o Club Brugge, da Bélgica, por 3 a 1, nesta terça-feira (24).