Após aposentadoria, Felipe Melo trabalha como comentarista do SporTV - Reprodução / SporTV

Após aposentadoria, Felipe Melo trabalha como comentarista do SporTVReprodução / SporTV

Publicado 24/02/2026 17:10

Rio - O ex-jogador Felipe Melo saiu em defesa do Flamengo após as vaias e gritos de "time sem vergonha" no intervalo da vitória por 3 a 0 sobre o Madureira, no último domingo (22), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O comentarista do SporTV lembrou o sucesso do clube nos últimos anos para defender o time das críticas da torcida.

"Time sem vergonha é forte para mim sobre um time que ganhou tudo que ganhou recentemente, e não tenho dúvida que vai continuar brigando. Tiveram atuações abaixo e alguns torcedores vaiarem eu entendo porque é clube grande. Mas não são sem vergonha, pelo contrário", disse o ex-jogador durante o programa Fechamento SporTV.

Dentro de campo, o Flamengo resolveu a partida no segundo tempo. Nicolás de la Cruz abriu o placar e encerrou um longo jejum de gols desde sua chegada ao clube. Na sequência, Giorgian de Arrascaeta ampliou e atingiu uma marca histórica: tornou-se o primeiro estrangeiro a alcançar 100 gols com a camisa rubro-negra. Luiz Araújo fechou o placar e anotou seu primeiro gol na temporada.

Com o resultado, o Flamengo pode até perder por dois gols de diferença no jogo de volta para garantir a vaga na final. Uma derrota por três gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Madureira precisa vencer por quatro ou mais para avançar diretamente. A segunda partida está marcada para a próxima segunda-feira, dia 2 de março, novamente no Maracanã.

A equipe rubro-negra entrou pressionada após uma sequência de resultados irregulares no início da temporada, incluindo tropeços em competições nacionais e internacionais. Mesmo assim, a atuação no segundo tempo trouxe alívio momentâneo e foi suficiente para recolocar o time em vantagem no confronto.

Antes do duelo decisivo do Campeonato Carioca, o Flamengo volta suas atenções para a Recopa, quando enfrenta o Lanús no Maracanã, precisando reverter a derrota por 1 a 0 sofrida fora de casa. Já o Madureira terá compromisso pelo calendário nacional antes de tentar o milagre na semifinal estadual.