Danilo foi titular do Flamengo contra o Madureira - Adriano Fontes / Flamengo

Danilo foi titular do Flamengo contra o MadureiraAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 23/02/2026 13:01

a comemoração de gols foi tímida, o que Danilo considerou o mais sensato pelo momento do time.

Os jogadores do Flamengo vivem a pressão da torcida e também da diretoria pelo início ruim de 2026 e não veem motivo de comemoração mesmo com o 3 a 0 sobre o Madureira . Apesar do bom resultado no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca,

"Sabemos que estamos muito aquém daquilo que é o potencial desse elenco, daquilo que o Flamengo pede e que a torcida demanda de nós. Não Por entender que não é um momento de festa, de fazer muita algazarra, os gols tiveram uma comemoração um pouco mais comedida e reflexiva, porque é assim que funciona", explicou.



Afinal, o foco do Flamengo está em inverter o confronto da Recopa Sul-Americana. Após perder por 1 a 0 na Argentina, o Rubro-Negro precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o primeiro título na temporada, após perder a Supercopa Rei para o Corinthians.



"A gente está preparado para trazer esse troféu (Recopa) para o Rio. O torcedor está no direito, deve demandar de nós, porque a gente está aqui para isso: para vencer e ter atuações importantes, porque o Flamengo funciona assim", continuou Danilo.



Sobre a pressão da torcida do Flamengo, o defensor vê como algo normal, principalmente após o desempenho em 2025, com os títulos da Libertadores e do Brasileirão;



"É uma situação que a grande maioria dos jogadores já viveu, não só pelo Flamengo. Nós temos que ser inteligentes, temos que ser lúcidos. O torcedor vai querer pressa, atacar, fazer gol. O Flamengo é do povo, eles pagam ingresso e nos empurram no aeroporto, nas finais, onde for", analisou.