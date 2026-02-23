Danilo foi titular do Flamengo contra o MadureiraAdriano Fontes / Flamengo
Danilo explica motivo de pouca comemoração do Flamengo em gols contra o Madureira
Defensor também vê pressão da torcida como normal pelo mau momento do time
Flamengo reforça importância de Luiz Araújo: 'Altíssimo nível'
Atacante, de 29 anos, foi alvo do Atlético-MG
Danilo explica motivo de pouca comemoração do Flamengo em gols contra o Madureira
Defensor também vê pressão da torcida como normal pelo mau momento do time
Bap faz cobranças e aumenta pressão no Flamengo antes de decisão na Recopa
Presidente cobra melhores resultados em reunião com comissão técnica, jogadores e José Boto
Filipe Luís afirma que foi mal interpretado nas declarações sobre Vini Jr: 'Condeno o ato racista'
Técnico também assumiu responsabilidade sobre desempenho ruim do Flamengo nos últimos jogos
Arrascaeta celebra 100º gol pelo Flamengo, mas ressalta: 'É momento de trabalhar'
Meia avaliou que time está jogando abaixo do que pode apresentar
Com gols no segundo tempo, Flamengo vence Madureira no Maracanã pela semi do Carioca
Arrascaeta marcou pela 100ª vez com a camisa rubro-negra; De la Cruz e Luiz Araújo completaram o placar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.