Arrascaeta marcou seu 100º gol pelo Flamengo neste domingo (22)Adriano Fontes / Flamengo
"Feliz por atingir uma marca tão importante com essa camisa. A gente sabe mais que ninguém que futebol é momento. O que passou fica para trás. 2026, agora, esquecer tudo que já aconteceu. Principalmente nós já sabemos que estamos abaixo do que a gente tem que estar, como conversamos com os jogadores, já falamos no vestiário com todo mundo. É o momento de trabalhar, e tranquilamente voltará a jogar melhor, porque praticamente foi o time que ano passado conquistou quase tudo. Como eu falei, treino, trabalho e dedicação", disse, ao "SporTV".
O Flamengo volta a campo contra o Lanús, nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã, pela Recopa Sul-Americana. A equipe precisa inverter o resultado, após derrota por 1 a 0 na Argentina. O jogo da volta contra o Madureira será na próxima segunda-feira (1º).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.