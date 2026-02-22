Arrascaeta marcou seu 100º gol pelo Flamengo neste domingo (22) - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 22/02/2026 23:02

Rio — Giorgian de Arrascaeta afirmou que está feliz por ter marcado seu 100º gol com a camisa do Flamengo, durante a vitória por 3 a 0 contra o Madureira neste domingo (22), no Maracanã, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. Ele também destacou, após protestos da torcida, que o momento é de trabalhar para voltar a jogar melhor.



"Feliz por atingir uma marca tão importante com essa camisa. A gente sabe mais que ninguém que futebol é momento. O que passou fica para trás. 2026, agora, esquecer tudo que já aconteceu. Principalmente nós já sabemos que estamos abaixo do que a gente tem que estar, como conversamos com os jogadores, já falamos no vestiário com todo mundo. É o momento de trabalhar, e tranquilamente voltará a jogar melhor, porque praticamente foi o time que ano passado conquistou quase tudo. Como eu falei, treino, trabalho e dedicação", disse, ao "SporTV".

O meia também foi questionado sobre os seus gols mais marcantes no Flamengo. "Feliz principalmente por ajudar o time, como eu falo sempre, para o grupo, e isso é o mais importante. Teve gols bonitos, ruins, mas que ajudaram a conquistar coisas importantes. Mas como eu falei, o momento agora é de trabalhar, para que essa torcida volte a acreditar nesse grupo", disse.



O Flamengo volta a campo contra o Lanús, nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã, pela Recopa Sul-Americana. A equipe precisa inverter o resultado, após derrota por 1 a 0 na Argentina. O jogo da volta contra o Madureira será na próxima segunda-feira (1º).