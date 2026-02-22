Jorginho em treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/02/2026 12:22 | Atualizado 22/02/2026 12:26

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, o volante Jorginho, de 34 anos, tem poucas chances de entrar em campo na próxima quinta-feira contra o Lanús, na partida de volta da final da Recopa Sul-Americana, no Maracanã. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O veterano tem uma lesão muscular na coxa esquerda e a probabilidade maior é que não esteve à disposição de Filipe Luís para esta partida. Sem a presença dele, Evertton Araújo deverá ser titular.

Com passagens por clubes importantes do futebol europeu como Chelsea e Arsenal, Jorginho chegou ao Flamengo no ano passado. No total, ele tem 34 partidas, sendo apenas duas neste ano, anotou cinco gols e deu três assistências.

Com a derrota por 1 a 0 para o Lanús, em Buenos Aires, na última quinta-feira (19), o Flamengo precisará vencer por dois gols de diferença o clube argentino para conquistar a Recopa Sul-Americana.