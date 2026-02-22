Ídolo do Flamengo, Diego Ribas mantém relação próxima com o clube - Reprodução / Twitter

Ídolo do Flamengo, Diego Ribas mantém relação próxima com o clube Reprodução / Twitter

Publicado 22/02/2026 10:20 | Atualizado 22/02/2026 11:02

Ídolo do Flamengo, Diego Ribas comentou sobre a atual fase do Rubro-Negro. Durante o Rio Open, evento de tênis anual no Jockey Club Brasileiro, o ex-jogador afirmou que acredita que esse momento de baixa da equipe é passageiro e que os atletas têm condições de reencontrar o caminho das vitórias.

Leia mais: Flamengo x Madureira: Onde assistir, escalações e arbitragem



"Os dois são difíceis (manter o sucesso e chegar ao topo). Tem que ser respeitado tudo o que o Flamengo fez no ano passado, com as vitórias, mas começa um ano novo e a pressão continua. E a pressão deve continuar quando você joga no Flamengo", afirmou.



"Acredito que os jogadores sabem disso; eles são os primeiros que querem obter resultados, mas, no momento, não têm conseguido. Isso é passageiro. A solução está lá dentro. Assim como os problemas, a maior responsabilidade é de quem está lá dentro. O Flamengo vai encontrar o caminho do bom futebol e voltar a vencer", completou Diego Ribas. "Os dois são difíceis (manter o sucesso e chegar ao topo). Tem que ser respeitado tudo o que o Flamengo fez no ano passado, com as vitórias, mas começa um ano novo e a pressão continua. E a pressão deve continuar quando você joga no Flamengo", afirmou."Acredito que os jogadores sabem disso; eles são os primeiros que querem obter resultados, mas, no momento, não têm conseguido. Isso é passageiro. A solução está lá dentro. Assim como os problemas, a maior responsabilidade é de quem está lá dentro. O Flamengo vai encontrar o caminho do bom futebol e voltar a vencer", completou Diego Ribas.