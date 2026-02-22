Ídolo do Flamengo, Diego Ribas mantém relação próxima com o clube Reprodução / Twitter
"Os dois são difíceis (manter o sucesso e chegar ao topo). Tem que ser respeitado tudo o que o Flamengo fez no ano passado, com as vitórias, mas começa um ano novo e a pressão continua. E a pressão deve continuar quando você joga no Flamengo", afirmou.
"Acredito que os jogadores sabem disso; eles são os primeiros que querem obter resultados, mas, no momento, não têm conseguido. Isso é passageiro. A solução está lá dentro. Assim como os problemas, a maior responsabilidade é de quem está lá dentro. O Flamengo vai encontrar o caminho do bom futebol e voltar a vencer", completou Diego Ribas.
O Flamengo, somando elenco sub-20 e profissional, acumula seis derrotas, dois empates e quatro vitórias. Recentemente, perdeu a decisão da Supercopa do Brasil e precisa reverter uma desvantagem de dois gols contra o Lanús no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (26).
Diego Ribas também tratou com otimismo a contratação de Lucas Paquetá, a mais cara da história do futebol brasileiro, que soma seis partidas e um gol neste retorno. O ex-jogador acredita que o meia ainda vai evoluir com o Rubro-Negro e rasgou elogios ao atleta:
"Ninguém dá nada a ninguém no futebol, assim como na vida. Se pagaram o que pagaram por Paquetá, é porque ele conquistou isso e mereceu. É um jogador que já disputou Copa do Mundo e está acostumado com essa pressão. Não encontrou o Flamengo em seu melhor momento coletivo. Individualmente, sabemos que ele vai evoluir, e tenho uma expectativa muito boa. É um grande jogador e tem uma história maravilhosa com o Flamengo. Esses momentos de dificuldade não podem apagar o que cada jogador representa nem tirar a esperança do que vem pela frente".
O Flamengo volta a campo neste domingo (22), contra o Madureira, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.
