Rio - Flamengo e Madureira se enfrentam neste domingo (22), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A partida será às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro busca recuperar a confiança, enquanto o Madureira tenta voltar a uma final depois de 20 anos.
O jogo terá transmissão do Sportv (TV Fechada), Premiere (pay-per-view) e na Ge tv (Youtube)
Como chega o Flamengo
O Flamengo iniciou a temporada abaixo do esperado. O Rubro-Negro tenta conquistar seu primeiro título no ano e, somando elenco sub-20 e profissional, acumula seis derrotas, dois empates e quatro vitórias. Recentemente, perdeu a decisão da Supercopa do Brasil e precisa reverter uma desvantagem de dois gols contra o Lanús no jogo de volta da Recopa Sul-Americana.
Para o duelo, o técnico Filipe Luís deve mesclar a equipe, já projetando a partida decisiva da Recopa, na próxima quinta-feira (26). A tendência é de cerca de cinco mudanças em relação ao time que enfrentou o Lanús. Os desfalques são Jorginho e Saúl, que seguem em recuperação de lesão.
Como chega o Madureira
O Madureira vive bom momento. A equipe terminou a fase de grupos na segunda colocação, com oito pontos, e eliminou o Boavista por 2 a 1 nas quartas de final. Recentemente, pela primeira fase da Copa do Brasil, venceu o Baré, de Roraima, por 3 a 0.
Para o confronto, o técnico Toninho Andrade deve escalar força máxima. Contra o Baré, o clube utilizou uma formação alternativa.
