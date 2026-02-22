Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/02/2026 09:40 | Atualizado 22/02/2026 09:40

Rio - Flamengo e Madureira se enfrentam neste domingo (22), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A partida será às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro busca recuperar a confiança, enquanto o Madureira tenta voltar a uma final depois de 20 anos.

Leia mais: Jorginho segue se recuperando de lesão e está fora do jogo contra Madureira

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Sportv (TV Fechada), Premiere (pay-per-view) e na Ge tv (Youtube)

Como chega o Flamengo

O Flamengo iniciou a temporada abaixo do esperado. O Rubro-Negro tenta conquistar seu primeiro título no ano e, somando elenco sub-20 e profissional, acumula seis derrotas, dois empates e quatro vitórias. Recentemente, perdeu a decisão da Supercopa do Brasil e precisa reverter uma desvantagem de dois gols contra o Lanús no jogo de volta da Recopa Sul-Americana.



Para o duelo, o técnico Filipe Luís deve mesclar a equipe, já projetando a partida decisiva da Recopa, na próxima quinta-feira (26). A tendência é de cerca de cinco mudanças em relação ao time que enfrentou o Lanús. Os desfalques são Jorginho e Saúl, que seguem em recuperação de lesão.

Como chega o Madureira

O Madureira vive bom momento. A equipe terminou a fase de grupos na segunda colocação, com oito pontos, e eliminou o Boavista por 2 a 1 nas quartas de final. Recentemente, pela primeira fase da Copa do Brasil, venceu o Baré, de Roraima, por 3 a 0.

Para o confronto, o técnico Toninho Andrade deve escalar força máxima. Contra o Baré, o clube utilizou uma formação alternativa.

Flamengo X Madureira

Semifinal do Campeonato Carioca

Data e Horário: 22/02/2026 - 20h30

Local: Maracanã



Flamengo: Andrew; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar (Evertton Araújo), Paquetá, Carrascal; Plata, Lino e Pedro (Bruno Henrique). Treinador: Filipe Luís



Madureira: Neguete; Júlio César, Marcão, Jean Vianna, Matheus Julião; Lindoso, Jacó, Fubá; Maranhão, Juninho e Everton. Treinador: Toninho Andrade

Árbitro: Lucas Coelho Santos

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

Assistente 2: Thayse Marques Fonseca

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho