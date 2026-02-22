Arrascaeta é um dos maiores ídolos do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Arrascaeta chega ao 100º gol pelo Flamengo contra Madureira
Uruguaio marcou de pênalti no segundo tempo
Jorginho deve desfalcar o Flamengo na final da Recopa contra o Lanús
Rubro-Negro precisará vencer por dois gols de diferença no Maracanã
Diego Ribas defende elenco do Flamengo e afirma: 'A solução está lá dentro'
Ex-meia afirma que jogadores vão reencontrar o caminho das vitórias e aposta na evolução de Paquetá
Flamengo x Madureira: Onde assistir, escalações e arbitragem
Rubro-Negro tenta reagir na temporada, enquanto Tricolor Suburbano mira volta à decisão após duas décadas
Jorginho segue se recuperando de lesão e está fora do jogo contra Madureira
Meia busca estar pronto para duelo contra o Lanús, pela Recopa Sul-Americana
Flamengo chega aos últimos dias de janela sem um substituto para Pedro
Rubro-Negro vê mercado se fechar sem garantir peça de reposição para o comando ofensivo
