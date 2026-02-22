Arrascaeta é um dos maiores ídolos do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Giorgian de Arrascaeta chegou ao 100º gol com a camisa do Flamengo. Ele marcou de pênalti aos 18 minutos do segundo tempo contra o Madureira, neste domingo (22), pela ida da semifinal do Campeonato Carioca.
O uruguaio consolida mais uma marca pelo clube, onde já conquistou 17 títulos, entre eles três Libertadores, três Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil e cinco Campeonatos Cariocas.
Arrascaeta é o quarto jogador deste século a chegar à marca de 100 gols pelo Flamengo, após Gabigol, que está no Santos, Pedro e Bruno Henrique.