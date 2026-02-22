Arrascaeta e De la Cuz marcaram para o FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Rio — O Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0 na noite deste domingo (22), no Maracanã, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. Arrascaeta, de pênalti, marcou seu 100º gol pelo Rubro-Negro, enquanto De la Cruz e Luiz Araújo completaram o placar. Apesar da vitória, a partida foi marcada por gritos de protestos e forte cobrança da torcida flamenguista antes da bola rolar e na volta do intervalo, devido aos resultados e desempenhos recentes.
A equipe de Filipe Luís volta a campo nesta quinta-feira (26) para enfrentar o Lanús, pela Recopa Sul-Americana, no Maracanã. Pressionado, o Flamengo precisa inverter a derrota por 1 a 0 no jogo da ida. O Rubro-Negro fará o jogo da volta contra o Madureira na próxima segunda-feira (2), no mesmo estádio.
O jogo
O Flamengo criou a primeira boa oportunidade aos três minutos de jogo. Emerson Royal recebeu pela direita, tocou na área e Carrascal chutou para boa defesa do goleiro Neguete. Pouco depois, o Rubro-Negro travou uma saída do Madureira e a bola sobrou para Plata, que tentou um passe e a bola rebateu na defesa, que sobrou para Pedro. O centroavante chutou, exigindo mais uma espalmada de Neguete.
Após a pausa para hidratação, o Rubro-Negro teve mais dificuldade para infiltrar na defesa do Tricolor Suburbano e criar chances perigosas. Aos 28 minutos, De la Cruz recebeu a bola na entrada da área e cruzou para Emerson Royal, que tentou de bicicleta, mas a bola saiu por cima do gol. A equipe de Filipe Luís tentava chegar através de cruzamentos, mas sem sucesso.
Pouco depois, em outra boa chance, o Madureira errou novamente na saída de bola, e ela sobrou com Carrascal, que tocou para Pedro, na entrada da área. O centroavante chutou, mas o zagueiro Marcão conseguiu desviar para escanteio. Depois, Carrascal e Cebolinha arriscaram finalizações, mas sem perigo.
Logo no início do segundo tempo, Samuel Lino, que saiu do banco, cruzou na área para Plata cabecear por cima. Em seguida, aos sete minutos, o Rubro-Negro abriu o placar, após a defesa do Madureira afastar mal uma bola e De la Cruz chutar da entrada da área com força, no canto direito de Neguete. Já aos 15 minutos, Samuel Lino sofreu pênalti e Arrascaeta cobrou para ampliar o placar.
Aos 24 minutos, o uruguaio pegou uma sobra dentro da área e chutou, mas a bola saiu por cima. Em seguida, Pedro chutou buscando o ângulo, também para fora. 
O Madureira chegou com perigo pela esquerda, aos 32 minutos, mas Ayrton Lucas cortou o cruzamento para evitar a finalização de Isaías. Depois, o Flamengo impôs volume e teve uma sequência de chegadas perigosas. Em uma delas, Paquetá ajeitou para Arrascaeta, que chutou com perigo. A bola foi desviada para escanteio.
O Flamengo chegou ao terceiro gol nos 40 minutos. Arrascaeta tocou para Lino na área, que fez o passe para Luiz Araújo empurrar às redes sem goleiro e matar o jogo. O Rubro-Negro ainda teve a chance do quarto gol, em outra participação de Lino, que tocou para Pedro limpar a marcação e tirar Neguete do lance, mas a defesa do Tricolor Suburbano chegou no último momento para afastar.
No fim da partida, a torcida do Flamengo cantou uma música projetando o duelo contra o Lanús, afirmando que "quinta-feira é guerra".