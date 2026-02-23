Luiz Araújo em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Luiz Araújo em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 23/02/2026 15:50

Rio - O ataque é um setor que está sempre em disputa no Flamengo. Filipe Luís costuma alternar os titulares de forma constante no Rubro-Negro. Na vitória sobre o Madureira, Luiz Araújo, de 29 anos, anotou seu primeiro gol como titular na temporada. Alvo do Atlético-MG, o jogador seguiu no clube e tem a total confiança para a temporada de 2026.

Filipe Luís reforçou que apesar de não ser sempre titular, o atacante é peça importantíssima no elenco. Na atual temporada, ele passou por uma lesão e só atuou em cinco partidas até o momento.

"Ele foi titular na Argentina, é importante para mim. Fez mais de dez gols e dez assistências ano passado. Ele sabe da importância. Nem sempre o que joga de titular é mais importante. Já deixei isso claro que às vezes eu penso num jogador para o segundo tempo. O Luiz é um jogador de altíssimo nível e tem feito a diferença sempre que tem entrado", disse o técnico.

No Flamengo desde 2023, Luiz Araújo já entrou em campo em 151 partidas, anotou 24 gols e deu 21 assistências com a camisa do clube carioca.