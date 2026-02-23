Presidente do Flamengo, Bap, e o diretor de futebol José Boto - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 23/02/2026 09:00

Rio - A pressão aumentou nos bastidores do Flamengo na véspera da decisão contra o Lanús, da Argentina, pela Recopa Sul-Americana. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, teve uma reunião com a comissão técnica, o diretor de futebol José Boto e o elenco, no último sábado (21), no Ninho do Urubu, para fazer cobrança pelo começo de temporada decepcionante, segundo o "ge".

O tom foi de fortes cobranças. A diretoria entende que fez um alto investimento para conseguir manter o elenco, além de investir pesado na contratação do meia Lucas Paquetá, que custou aproximadamente R$ 260 milhões. No início da temporada, o Flamengo perdeu para o Corinthians na Supercopa do Brasil, correu risco de ficar fora do mata-mata do Carioca e perdeu o jogo de ida da Recopa.

As reuniões do presidente com o diretor José Boto e com o técnico Filipe Luís são periódicas. Já as conversas com o elenco não é comum, mas já aconteceu em outras ocasiões. Mesmo assim, o ambiente não é mais o mesmo. Existe um incômodo dos jogadores com decisões da comissão técnica, além de reclamações com a direção de futebol por falta de comunicação.

O clima de tensão aumentou após o primeiro tempo do jogo contra o Madureira, neste domingo (22), no Maracanã, pela semifinal do Carioca. O Flamengo teve uma atuação morna e foi para o intervalo no 0 a 0, o que gerou vaias e protestos dos torcedores presentes no estádio. Na etapa final, o Rubro-Negro aumentou o ritmo, fez 3 a 0 e colocou um pé na final do estadual.

Em meio a pressão, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Lanús, da Argentina, no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Na partida de ida, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0. Portanto, precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis.