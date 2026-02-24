Camisa do Flamengo terá nova marca de patrocinadorAdriano Fontes/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Flamengo convocou uma reunião do Conselho Deliberativo para a aprovação de dois novos patrocinadores. O clube já tem um acordo com GAC Motor Brasil e Ademicon e depende do 'sim' dos sócios para assinar os contratos.
A GAC estampará sua marca no lado direito do short do uniforme das partidas, assim como nas barra inferior das costas das camisas de treino e aquecimento do time profissional masculino.
Leia mais: Danilo explica motivo de pouca comemoração do Fla em gols
Já a Ademicon, cujo contrato seria de abril de 2026 até 31 de março de 2029, ficará na barra frontal inferior das camisas de jogo, treino e aquecimento. O acordo inclui apenas o time masculino, além de permitir o uso da marca do Flamengo para grupos de consórcios "de bens móveis motores, imóveis e serviçoes", como diz a convocação.
A reunião para a aprovação dos dois novos patrocinadores do Flamengo acontece em 5 de março, no salão nobre da sede da Gávea, a partir das 18h30, quando ocorre a primeira convocação dos conselheiros. Os valores dos contratos não foram divulgados.