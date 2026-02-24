Camisa do Flamengo terá nova marca de patrocinadorAdriano Fontes/Flamengo
Flamengo acerta com dois novos patrocinadores para o uniforme do time profissional
Rubro-Negro aguarda a aprovação dos contratos no Conselho Deliberativo para estampar marcas
Flamengo acerta com dois novos patrocinadores para o uniforme do time profissional
Rubro-Negro aguarda a aprovação dos contratos no Conselho Deliberativo para estampar marcas
Flamengo reforça importância de Luiz Araújo: 'Altíssimo nível'
Atacante, de 29 anos, foi alvo do Atlético-MG
Danilo explica motivo de pouca comemoração do Flamengo em gols contra o Madureira
Defensor também vê pressão da torcida como normal pelo mau momento do time
Bap faz cobranças e aumenta pressão no Flamengo antes de decisão na Recopa
Presidente cobra melhores resultados em reunião com comissão técnica, jogadores e José Boto
Filipe Luís afirma que foi mal interpretado nas declarações sobre Vini Jr: 'Condeno o ato racista'
Técnico também assumiu responsabilidade sobre desempenho ruim do Flamengo nos últimos jogos
Arrascaeta celebra 100º gol pelo Flamengo, mas ressalta: 'É momento de trabalhar'
Meia avaliou que time está jogando abaixo do que pode apresentar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.