Wallace Yan em treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 24/02/2026 15:56

Rio - Após semanas de conversas, Flamengo e Bragantino não chegaram a um acordo, e a negociação pela contratação de Wallace Yan chegou ao fim. CEO da equipe paulista, Diego Cerri falou sobre as tratativas com o Rubro-Negro e elogiou o atacante da equipe carioca.

"O Wallace Yan é um dos jogadores com quem fizemos contato. Nós mapeamos (o mercado), conversamos com o Flamengo, chegamos a colocar uma discussão sobre valores, mas infelizmente não avançou", disse Diego Cerri.

A contratação de Wallace Yan pelo Bragantino estava encaminhada. O atacante, inclusive, chegou a se despedir do Flamengo. Porém, após o Massa Bruta, que inicialmente havia sinalizado um valor fixo de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões), tentar alterar o modelo para metade fixa e metade em metas, o Rubro-Negro recuou e a negociação esfriou.

"É um jogador interessante, dentro do perfil de idade que vocês sabem que o Red Bull Bragantino busca: jovem, que vem atuando em uma equipe de ponta e que já ganhou títulos. É um jogador interessante, mas não conseguimos chegar aos valores para fechar a negociação", completou.

O atacante é dúvida para o confronto contra o Lanús nesta quinta-feira (26). O jovem apresentou dores musculares antes da partida contra o Botafogo. Contudo, já iniciou processo de recondicionamento físico e pode reforçar a equipe.

Filipe Luís promoveu Wallace Yan ao elenco profissional quando assumiu a equipe em 2024. Pelo Flamengo o jogador disputou 38 partidas, com sete gols e cinco assistências. Ele fez parte do elenco campeão do Carioca, da Supercopa Rei, do Brasileiro e da Libertadores em 2025.