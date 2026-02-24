Wallace Yan em treino do Flamengo no CT Ninho do UrubuAdriano Fontes/Flamengo
Flamengo e Bragantino encerram negociação por Wallace Yan
CEO do Bragantino confirma impasse nos valores e detalha conversas com o Rubro-Negro
Paquetá acredita em retorno de Vini Jr no futuro e mostra apoio em caso de racismo
Jogador do Flamengo lamenta episódio na Liga dos Campeões e reafirma apoio público ao companheiro
Ídolo do Atlético de Madrid exalta Filipe Luís e abre portas para retorno no futuro
Espanhol diz manter contato frequente com o treinador do Flamengo e destaca sucesso no início da nova carreira
Felipe Melo sai em defesa do Flamengo após vaias: 'Não são sem vergonha'
Ex-jogador reconhece atuações abaixo, mas afirma que time seguirá brigando por títulos
Flamengo acerta com dois novos patrocinadores para o uniforme do time profissional
Rubro-Negro aguarda a aprovação dos contratos no Conselho Deliberativo para estampar marcas
Flamengo reforça importância de Luiz Araújo: 'Altíssimo nível'
Atacante, de 29 anos, foi alvo do Atlético-MG
