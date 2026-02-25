Júlio Baptista tem 44 anosReprodução / YouTube
"Quando eu venho para o Brasil, eu queria voltar para o São Paulo, minha casa e tal. Mas acabei indo para o Cruzeiro. Antes disso, teve sondagem do Flamengo, eu tive vontade de jogar lá", disse.
Júlio Baptista tem 44 anos. Ele jogou no time espanhol de 2005 a 2007 e fez parte da chamada "Era Galáctica", época que o clube tinha craques como Ronaldo Fenômeno, Zidane e Beckham. O ex-atleta foi revelado pelo São Paulo e ainda vestiu as camisas de times como Arsenal e Sevilla.
Ele também jogou pela Seleção de 2001 a 2010, onde conquistou duas Copas América e duas Copas das Confederações. Atualmente, é treinador do time juvenil do Real Madrid.
