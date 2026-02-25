Júlio Baptista tem 44 anos - Reprodução / YouTube

Publicado 25/02/2026 09:34

Rio — O ex-meia do Real Madrid e seleção brasileira, Júlio Baptista, revelou que teve o sonho de jogar no Flamengo. Em entrevista ao canal "NSports" nesta terça-feira (24), ele afirmou que chegou a receber proposta do Rubro-Negro, mas acabou indo ao Cruzeiro, em 2013.



"Quando eu venho para o Brasil, eu queria voltar para o São Paulo, minha casa e tal. Mas acabei indo para o Cruzeiro. Antes disso, teve sondagem do Flamengo, eu tive vontade de jogar lá", disse.

Trajetória



Júlio Baptista tem 44 anos. Ele jogou no time espanhol de 2005 a 2007 e fez parte da chamada "Era Galáctica", época que o clube tinha craques como Ronaldo Fenômeno, Zidane e Beckham. O ex-atleta foi revelado pelo São Paulo e ainda vestiu as camisas de times como Arsenal e Sevilla.



Ele também jogou pela Seleção de 2001 a 2010, onde conquistou duas Copas América e duas Copas das Confederações. Atualmente, é treinador do time juvenil do Real Madrid.