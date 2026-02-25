Jorginho em campo para treino com os companheiros de Flamengo, na terça-feira (24) - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 25/02/2026 10:20

O Flamengo aguarda o treino desta quarta-feira (25) para definir se poderá contar com Jorginho no jogo de volta da Recopa, na quinta (26), contra o Lanús, às 21h30, no Maracanã. Recuperado de lesão na coxa esquerda, o ítalo-brasileiro participou dos últimos treinos no campo com os companheiros e pode votar à lista de relacionados.



O volante não atua desde 1º de fevereiro, na perda do título da Supercopa Rei, para o Corinthians, em Brasília. Desde então, ele faz tratamento para o problema muscular, e a comissão técnica prega cautela.



Afinal, há a preocupação de evitar um novo problema físico por ser início de temporada e pela idade de Jorginho (34 anos). Até por isso, ele só deve entrar, caso seja relacionado, se houver uma grande necessidade.



Caso contrário, pode ficar apenas no banco como precaução, para dar mais tempo de recuperação e preparação física antes de voltar aos gramados.



Quem também pode voltar



Além de Jorginho, o técnico Filipe Luís tem a possibilidade dde contar com mais três opções do elenco. Gonzalo Plata, que cumpriu suspensão na partida de ida, tem retorno certo. A dúvida é se será titular.



Já Bruno Henrique, em tratamento de dores no púbis, e Wallace Yan, em trabalho de recondicionamento físico, têm boas chances de voltar a ser relacionados.



O que o Flamengo precisa para ser campeão



Após perder por 1 a 0 na Argentina, o Rubro-Negro tem que vencer por dois ou mais gols de diferença para ser bicampeão da Recopa. Em caso de triunfo por um gol de saldo, a decisão irá para a prorrogação e pode ir para os pênaltis.