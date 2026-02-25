Wallace Yan tem 21 anos - Reprodução / Instagram

Wallace Yan tem 21 anosReprodução / Instagram

Publicado 25/02/2026 10:43

Rio — O atacante Wallace Yan, de 21 anos, busca reconquistar espaço no Flamengo após a negociação com o Red Bull Bragantino ser encerrada. Ele disputou apenas três jogos em 2026, depois de uma temporada com altos e baixos no ano passado, quando fez parte das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além de ter participado da Copa Intercontinental e da Copa do Mundo de Clubes.

Agora, o jogador pode se aproveitar da disputa em aberto para a vaga de centroavante do Flamengo. Wallace já fez a função na base, comandado por Filipe Luís, atual técnico do profissional. No momento, em meio à recuperação física dos atletas, o treinador tem testado alternativas com Pedro e Bruno Henrique. No último jogo, o treinador chegou a testar Carrascal mais avançado.

Trajetória

O atleta estreou pelo Rubro-Negro em 27 de janeiro de 2024, no empate contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, mas foi apenas com Filipe Luís assumindo o comando do time profissional que ele passou a ter mais espaço e se consolidou nos profissionais, no início do ano passado. Em 2025, ele disputou 33 jogos, com sete gols e quatro assistências.



Wallace Yan teve atuações que despertaram interesse do mercado exterior. Ele fez dois gols na Copa do Mundo de Clubes, contra o Chelsea e o Los Angeles FC. No entanto, semanas depois, perdeu a cobrança decisiva na disputa de pênaltis contra o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e acabou ficando no banco por algumas partidas.

Em meio às negociações com o Red Bull Bragantino, o atacante chegou a se despedir dos companheiros de equipe. No entanto, o clube paulista, que inicialmente havia sinalizado um valor fixo de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões), tentou alterar o modelo para metade fixa e metade em metas. Então, o Rubro-Negro recuou e a negociação esfriou.



