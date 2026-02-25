Léo Pereira em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Léo Pereira crê que Flamengo precisa superar 2025: 'Fazer o ano passado não será o bastante'
Zagueiro, de 30 anos, está no clube desde 2020
Atacante do Lanús compara Filipe Luís com Jorge Jesus e destaca intensidade do Flamengo
Argentino aponta semelhanças nas bolas paradas e na forma de pressão da equipe
Léo Pereira crê que Flamengo precisa superar 2025: 'Fazer o ano passado não será o bastante'
Zagueiro, de 30 anos, está no clube desde 2020
Lucas Paquetá busca primeiro título internacional pelo Flamengo após decepção
Camisa 20 é uma das esperanças para a virada no confronto contra o Lanús, pela Recopa
Wallace Yan tenta retomar espaço depois de negociação frustrada com Bragantino
Atleta disputou três jogos neste ano
Flamengo vive a expectativa de ter a volta de Jorginho contra o Lanús
Recuperado de lesão na coxa, volante treina com os companheiros e pode ser relacionado
Ex-Real Madrid e Seleção revela que queria ter jogado no Flamengo: 'Tive vontade'
Júlio Baptista revelou que foi sondado, mas acabou escolhendo o Cruzeiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.