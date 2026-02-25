Léo Pereira em treino do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Léo Pereira em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 25/02/2026 18:20

Rio - O Flamengo está tendo um começo de temporada oscilante e apesar dos títulos conquistados em 2025, os torcedores já estão impacientes. Em busca de retornar o caminho das vitórias e das boas atuações, o Rubro-Negro terá que superar o que foi feito no ano passado. Esta é a opinião de Léo Pereira.

"Primeiro é olhar para dentro de nós. A gente precisa melhorar, se tem cobrança, se estamos devendo é para nós, para o torcedor, temos que dar uma resposta positiva, analisar o que estamos fazendo de errado. Só fazer o que fizemos ano passado não será o bastante", disse em entrevista à "ESPN".

No Flamengo desde 2020, Léo Pereira já lidou com elogios e críticas. A defesa que foi um pouco fundamental na temporada passada tem levado muitos gols neste ano.

"A gente entende que precisa melhorar alguns encaixes na bola aérea e sabemos que temos que corrigir esses detalhes para minimizar tomar tantos gols. Tem que evoluir por que o passado ficou para trás", concluiu o defensor.