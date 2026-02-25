Vini Jr disse que sofreu ataque racista de PrestianniPatricia De Mello / AFP
O brasileiro acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco" durante a vitória do time espanhol no jogo de ida em Lisboa, na semana passada, algo que o jogador argentino nega.
"O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Consequentemente, a decisão do Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa de 23 de fevereiro de 2026 está mantida", declarou a confederação europeia.
"Gianluca Prestianni permanece suspenso provisoriamente para a próxima partida da competição de clubes da Uefa, para a qual, não fosse por esta suspensão, estaria apto a jogar", acrescenta o comunicado.
Prestianni cobriu a boca com a camisa enquanto discutia com Vinícius, que relatou ao árbitro que havia sido alvo de insultos racistas, e a partida foi interrompida por cerca de dez minutos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.