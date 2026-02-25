Torcedores do Torino despejam fezes como protesto contra o dono do clube - Reprodução de vídeo

Publicado 25/02/2026 13:18

Torcedores do Torino realizaram um protesto no mínimo diferente contra o dono do clube. Diante da má fase, com quatro jogos sem vencer e troca de técnico, cerca de oito pessoas despejaram fezes de animal no portão do centro de treinamentos, após a derrota por 3 a 0 para o Genoa.



A Torino clamorosa forma di protesta contro il club granata

A Torino clamorosa forma di protesta contro il club granata

#SerieA

Além do esterco, eles estenderam uma faixa de protesto com o texto "M* como Cairo", em referência ao dono do clube, Urbano Cairo, muito criticado pela torcida.



Os torcedores do Torino utilizaram uma picape para carregar as fezes e pás para espalhá-las na entrada do CT. Um vídeo que circula pela internet mostrou a ação realizada de madrugada na cidade de Turim.



E, situação delicada no Campeonato Italiano, o Torino soma 27 pontos em 26 rodadas. Na 15ª colocação, tem apenas três pontos de vantagem para o Lecce, primeiro time na zona de rebaixamento.