Wallace comemora o gol da classificação do Madureira - Wanderson Colino/Madureira

Publicado 25/02/2026 22:00 | Atualizado 25/02/2026 22:08

Rio - O Madureira está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor Suburbano venceu o ABC-RN por 1 a 0, nesta quarta-feira (25), no Aniceto Moscoso, e garantiu a classificação para a próxima etapa da competição nacional. Wallace marcou o gol da vitória.

Com a vitória, o Madureira garantiu um prêmio de R$ 950 mil pela classificação. Na próxima fase, o Tricolor Suburbano enfrentará o Águia de Marabá-PA, que venceu o Independência-AC por 2 a 0, nesta quarta, no Zinho de Oliveira, em Marabá.

No primeiro tempo, o ABC-RN levou mais perigo. O time potiguar chegou a marcar com João Diogo, mas o gol foi anulado por impedimento. O goleiro Neguete também trabalhou em chute cruzado do mesmo rival. Por outro lado, o Madureira respondeu em chutes de Juninho e Maranhão.

Já na etapa final, o panorama mudou. O Madureira cresceu e saiu na frente do placar com gol de Wallace, aproveitando rebote do goleiro Matheus Alves após boa jogada de Matheus Julião. Na reta final, o ABC-RN tentou pressionar, mas não conseguiu levar perigo ao goleiro Neguete.

Classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, o Madureira volta as atenções para o Campeonato Carioca. O Tricolor Suburbano enfrenta o Flamengo, na próxima segunda-feira (2), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Na ida, perdeu por 3 a 0.