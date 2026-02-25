Reunião do Conselho Deliberativo do GrêmioAmanda Ferronato / Grêmio FBPA

Porto Alegre - O Grêmio pode deixar a Libra e aderir a Forte Futebol União (FFU, antiga Liga Forte União). Os membros do Conselho Deliberativo do clube foram convocados para apreciar e deliberar o tema. A sessão acontecerá no dia 5 de março.
Segundo o jornalista Eduardo Gabardo, da GZH, o Tricolor Gaúcho tem um certo descontentamento com o andamento do que tem acontecido na Libra. O Grêmio vê uma ausência de debate sobre o futuro e o presente da estrutura do futebol brasileiro. A postura do Flamengo no bloco também é um dos pontos.
O Grêmio não seria o primeiro time a trocar de bloco. No fim de outubro de 2025, por exemplo, o Atlético-MG anunciou que deixará a Libra para retornar à FFU, na época ainda chamada de LFU. Na época, o Galo informou que vai cumprir o o contrato atual dos direitos de transmissão de TV válido até o fim de 2029.