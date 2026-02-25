Reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio - Amanda Ferronato / Grêmio FBPA

Publicado 25/02/2026 21:43

Porto Alegre - O Grêmio pode deixar a Libra e aderir a Forte Futebol União (FFU, antiga Liga Forte União). Os membros do Conselho Deliberativo do clube foram convocados para apreciar e deliberar o tema. A sessão acontecerá no dia 5 de março.

Segundo o jornalista Eduardo Gabardo, da GZH, o Tricolor Gaúcho tem um certo descontentamento com o andamento do que tem acontecido na Libra. O Grêmio vê uma ausência de debate sobre o futuro e o presente da estrutura do futebol brasileiro. A postura do Flamengo no bloco também é um dos pontos.