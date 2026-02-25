Neymar em campo pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Neymar em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 25/02/2026 19:20

Rio - O atacante Neymar, de 34 anos, vive uma situação complicada no Santos e no momento sua presença na Copa do Mundo é improvável. Porém, de acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, de uma data limite para o camisa 10 apresentar condições necessárias para disputar o torneio.

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) continuará monitorando Neymar até o final de maio, data já definida devido ao planejamento específico para o craque. Somente então Ancelotti tomará a decisão final: se Neymar irá ou não para a Copa do Mundo", disse o diário.

A próxima convocação servirá para os amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, no fim de março. A tendência é que Neymar não receba uma oportunidade.

A última vez que o camisa 10 foi chamado para defender a seleção brasileira foi em outubro 2023, quando Neymar atuava pelo Al-Hilal. Na ocasião, convocado por Fernando Diniz, o atacante sofreu uma grave lesão na derrota para o Uruguai por 2 a 0 pelas Eliminatórias. A contusão foi a mais grave de sua carreira, uma ruptura no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, que o tirou de combate por mais de um ano.