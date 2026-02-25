Rio - Vini Jr voltou a brilhar. O atacante brasileiro marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 2 a 1, nesta quarta-feira (25), no Santiago Bernabéu, em Madri, e foi decisivo para a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões. Na comemoração, o brasileiro dançou novamente — para o delírio da torcida merengue e a fúria dos portugueses, que dessa vez não se manifestaram.
No jogo de ida, Vini Jr já havia marcado o gol da vitória do Real Madrid por 1 a 0, em Lisboa. Porém, a dança na comemoração irritou os jogadores do Benfica, que entenderam como uma provocação. Durante as diversas discussões, o atacante argentino Gianluca Prestianni chamou o atacante brasileiro de "mono" (macaco, em espanhol). O jogador denunciou o caso ao árbitro, que acionou o protocolo antirracista.
Prestianni foi suspenso preventivamente pela Uefa e, por isso, desfalcou o Benfica na partida desta quarta, em Madri. Mesmo assim, ele viajou com a delegação e recebeu apoio do presidente benfiquista, Rui Costa. Na chegada na capital espanhola, o argentino foi recebido com gritos de "racista". A torcida do Real Madrid também manifestou apoio a Vini Jr com um mosaico com a frase "não ao racismo".
Dentro de campo, Real Madrid e Benfica protagonizaram mais uma partida quente. O time português abriu o placar com Rafa Silva, mas os espanhóis responderam rapidamente e empataram logo na sequência, com Tchouaméni. Os donos da casa chegaram a ficar na frente com Arda Güller, mas o gol foi anulado. Na etapa final, Vini Jr decretou a vitória, em contra-ataque.
Outros resultados
Mais cedo, a Atalanta venceu o Borussia Dortmund por 4 a 1 e avançou com um triunfo de 4 a 3 no placar agregado. Na França, o empate em 2 a 2 com o Monaco garantiu o PSG nas oitavas de final. Na ida, o time de Luis Enrique venceu por 3 a 2.
O último classificado às oitavas de final foi o Galatasaray. Após vencer por 5 a 2 na ida, o time turco levou um 3 a 0 para a Juventus no tempo regulamentar, o que forçou a prorrogação na Itália.
No tempo extra, porém, o Galatasaray anotou dois gols e avançou com a derrota pelo placar final de 3 a 2 nesta quarta-feira (25) - vitória por 7 a 5 no agregado.
