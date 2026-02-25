Rio - Em um jogo equilibrado, o Fluminense pagou caro pelos erros no início da partida. O Tricolor perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Brasileirão, em duelo que marcou o reencontro com Arias. Vitor Roque e Allan marcaram os gols do time paulista, enquanto Acosta descontou para os cariocas.
Com a derrota, o Fluminense segue com sete pontos, mas caiu para o quinto lugar. Já o Palmeiras, por sua vez, se manteve na liderança, agora com dez pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (1º), às 18h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. Na partida de ida, venceu por 1 a 0 e, por isso, pode até empatar para avançar à final.
Fluminense comete erros e é punido no primeiro tempo
Foi um jogo quente em Barueri. Jogando em casa, o Palmeiras começou melhor e pressionando a saída de bola do Fluminense. A tática, aliás, deu certo. Em erro na saída de bola, Vitor Roque recebeu passe de Maurício e foi derrubado por Fábio dentro da área. O próprio camisa 9 bateu o pênalti, deslocou o goleiro tricolor e abriu o placar.
O Fluminense não conseguiu se encontrar nos primeiros minutos. Com dificuldades para sair jogando, o Tricolor cometeu muitos erros e apenas quatro minutos depois sofreu o segundo gol. Em jogada individual, Allan deixou a dupla Freytes e Ignácio pelo caminho, chutou cruzado e a bola desviou no próprio camisa 4 para tirar do alcance de Fábio.
Após sofrer o segundo gol, o Fluminense tentou colocar a bola no chão e se reencontrar. Lucho Acosta foi fundamental para a reação tricolor, sendo responsável por criar as principais jogadas. O meia argentino, na persistência, diminuiu o placar, aos 39 minutos, em jogada individual. Nos minutos finais, o Tricolor chegou mais vezes com perigo, como em um chute de Martinelli, mas Carlos Miguel salvou o Palmeiras.
Fluminense reencontra Arias
O jogo continuou animado no segundo tempo. O Fluminense criou a primeira grande chance de perigo logo aos dois minutos, quando Savarino acertou o travessão em chute de fora da área. O Palmeiras, no entanto, respondeu com Murillo, aos oito, de cabeça, mas Fábio defendeu no canto. Depois, aos 22, o Alviverde também acertou o travessão com Vitor Roque.
Faltava um tempero a mais no jogo. Abel Ferreira, então, resolveu apimentar o duelo com a entrada de Arias, que reencontrou o Fluminense pela primeira vez. A cada toque na bola, os tricolores — presentes em bom número na Arena Barueri — vaiavam. No lado esquerdo, o colombiano travou uma boa disputa com Guga. Primeiro, deu um pontapé no lateral tricolor e recebeu amarelo. Depois, levou o troco.
Na reta final, os goleiros voltaram a trabalhar. O Palmeiras quase fez o terceiro, mas Fábio defendeu um chute de Sosa e ainda contou com a ajuda da trave. Depois, o Fluminense quase empatou com Soteldo, de voleio, mas Carlos Miguel defendeu. O goleiro alviverde voltou a fazer defesa em chute de Savarino, já nos acréscimos, para garantir a vitória em casa.
Palmeiras x Fluminense
Campeonato Brasileiro - 4ª rodada Data: 25/02/2025 Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP) Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Maurício; Allan (Felipe Anderson), Flaco Lopez (Arias) e Vitor Roque (Sosa). Técnico: Abel Ferreira Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Bernal (Otávio), Martinelli (Hércules) e Acosta (Soteldo); Serna (John Kennedy), Savarino e Ganso (Santi Moreno). Técnico: Luis Zubeldía Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG) Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) VAR: Rafael Traci (SC) Gols: Vitor Roque, aos 8' do 1ºT (1-0); Allan, aos 12' do 1ºT (2-0); Acosta, aos 39' do 1ºT (2-1) Cartões amarelos: Khellven, Marlon Freitas, Arias (PAL); Fábio, Freytes, Ignácio, Martinelli (FLU) Cartão vermelho: Abel Ferreira (PAL)
