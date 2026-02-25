Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30, na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times têm sete pontos e estão empatados na parte de cima da tabela, em primeiro e terceiro lugares da competição respectivamente, separados apenas pelo saldo de gols.
Onde assistir?
A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), Premiere (pay per view) e ge tv (YouTube).
Como chega o Tricolor
Em boa fase, o time de Zubeldía deve manter a estrutura em relação ao jogo do último fim de semana, exceto pela saída de Canobbio, expulso no clássico com o Botafogo e que deve ser substituído por Savarino.
Sendo assim, o Tricolor deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Savarino e John Kennedy.
O técnico Abel Ferreira deve escalar o que tem de melhor. Paulinho está fora por causa de uma cirurgia na perna direita, enquanto Emiliano Martínez não joga por ter sentido dores na panturrilha esquerda. O clube paulista ainda chega com o ídolo tricolor, Jhon Arias, como opção.
Por causa disso, a escalação do Palmeiras deve ser: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque.
Arbitragem
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG) Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) VAR: Rafael Traci (SC)
