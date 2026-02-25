Guilherme Arana, lateral do Fluminense - Reprodução / YouTube

Publicado 25/02/2026 11:47

Rio — O lateral-esquerdo Guilherme Arana afirmou que se sente "super confortável" ao jogar mais avançado e junto com Renê. Esta tem sido uma opção do técnico Luis Zubeldía no final das partidas em que o Fluminense tem um jogador expulso, como nos clássicos com Vasco e Botafogo. Em entrevista ao canal do Tricolor no YouTube, publicada nesta terça-feira (24), o defensor disse que é um "cara de grupo" e quer "ajudar a equipe sempre".

"Em questão de jogar junto, me sinto super bem jogando um pouco mais avançado. Devido aos jogos que tivemos uma expulsão, o professor optou para que eu entrasse ali e ajudasse o Renê na marcação por ter um jogador a menos, e eu me sinto super confortável", disse.

"O treinador Zubeldía sabe das minhas características, a gente conversa diariamente, e estou bem à vontade, tanto como lateral quanto como avançado. O importante é sempre ajudar a equipe", concluiu.



O Fluminense encara o Palmeiras nesta quarta-feira (25), às 21h30, na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arana também comentou sobre o duelo. "Expectativa muito alta, diante de uma grande equipe que vamos enfrentar. Estamos em uma sequência boa, e que possamos ir para São Paulo e buscar os três pontos."

Renê elogia Arana

Renê já havia elogiado o companheiro de equipe em entrevista ao "ge" no último sábado (21). "Acho que quando você tem jogadores de alto nível ao seu lado, acaba rendendo mais, elevando o nível. Acredito que isso me ajuda", destacou.