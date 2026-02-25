Hércules em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O volante Hércules, de 25 anos, é a grande novidade do Fluminense entre os jogadores relacionados para a partida contra o Palmeiras, na Arena Barueri, ás 21h30 (de Brasília), desta quarta-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro. 
LEIA MAIS: Jemmes celebra bom começo e vê Flu capaz de brigar pelo título do Brasileiro
O volante, de 25 anos, que só entrou em campo em dois jogos da temporada, ficou de fora das últimas duas partidas por conta de dores no púbis. Ele deverá ficar no banco de reservas na partida contra o Palmeiras, nesta quarta.
LEIA MAIS: Arana diz que se sente 'confortável' em jogar mais avançado e junto com Renê
O Fluminense deverá ir para campo com: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Facundo Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy.
LEIA MAIS: Nonato irá desfalcar o Fluminense por pelo menos duas semanas
Germán Cano, que está recuperado de uma joelho esquerdo, só deverá voltar a ser opção contra o Vasco, no próximo domingo (1º). Já Nonato, que sofreu outra lesão muscular na coxa esquerda, vai ficar fora por pelo menos duas semanas.