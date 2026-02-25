Hércules em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Hércules volta a ser relacionado pelo Fluminense em jogo contra o Palmeiras
Jogador, de 25 anos, se recuperou de dores no púbis
Jemmes celebra bom começo e vê Fluminense capaz de brigar pelo título do Brasileiro
Zagueiro, de 25 anos, chegou ao clube no começo do ano
Arana diz que se sente 'confortável' em jogar mais avançado e junto com Renê
Zubeldía tem optado por escalar os dois no final das partidas onde o time tem um expulso
Palmeiras x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
Clubes estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e buscam a liderança
Vídeo! De contrato renovado, Martinelli exalta o Fluminense: 'Amo demais esse clube'
Novo vínculo do volante com o Tricolor vai até o fim de 2030
Savarino deve ser titular contra Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro
Jogador pode ser opção em meio ao desfalque de Canobbio, expulso no último jogo
