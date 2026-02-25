Hércules em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hércules em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 25/02/2026 16:43

Rio - O volante Hércules, de 25 anos, é a grande novidade do Fluminense entre os jogadores relacionados para a partida contra o Palmeiras, na Arena Barueri, ás 21h30 (de Brasília), desta quarta-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro.

O volante, de 25 anos, que só entrou em campo em dois jogos da temporada, ficou de fora das últimas duas partidas por conta de dores no púbis. Ele deverá ficar no banco de reservas na partida contra o Palmeiras, nesta quarta.

O Fluminense deverá ir para campo com: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Facundo Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy.

Germán Cano, que está recuperado de uma joelho esquerdo, só deverá voltar a ser opção contra o Vasco, no próximo domingo (1º). Já Nonato, que sofreu outra lesão muscular na coxa esquerda, vai ficar fora por pelo menos duas semanas.