Bernal sentiu dores no joelho direito e foi substituído no primeiro tempo - Reprodução

Publicado 25/02/2026 22:30 | Atualizado 25/02/2026 23:56

Rio - O Fluminense ganhou dois problemas para os próximos dias. O volante Bernal e o meia Lucho Acosta sofreram problemas físicos na derrota diante do Palmeiras por 2 a 1 , nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Brasileirão, e viraram dúvidas para a semifinal do Carioca.

O volante uruguaio foi o primeiro a sofrer problema físico. Após uma disputa de bola com o atacante Allan, Bernal fez falta e ainda levou a pior no lance. Ele tentou voltar para o jogo, mas não aguentou a dor. O camisa 5 sofreu trauma no joelho direito e será reavaliado nesta quinta (26), no Rio de Janeiro.

Bernal deu lugar a Otávio. O volante, aliás, pode ser o provável substituto do uruguaio no jogo de volta da semifinal do Carioca, contra o Vasco, no domingo (1º), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Na partida de ida, o camisa 5 foi expulso e, por isso, cumprirá suspensão.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, foi a vez de Lucho Acosta gerar preocupação. Após uma finalização perigosa de perna esquerda, o meia argentino sentiu dores e foi direto para o vestiário assim que o árbitro apitou o fim da etapa inicial. Ele foi substituído por Soteldo.

Lucho Acosta foi o principal destaque do Fluminense no primeiro tempo. O meia argentino fez o gol tricolor aos 39 minutos, em jogada individual. Ele ainda criou outras chances de perigo, como o chute que gerou o incômodo na coxa esquerda. O jogador também será reavaliado nesta quinta.