Novo goleiro a caminho do Alvinegro
Savarino lamenta falhas do Fluminense em derrota: 'Não podemos errar'
Tricolor perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Brasileirão
Telles ressalta sacrifício do Botafogo e analisa: 'A gente soube sofrer no final'
Lateral abriu o placar na vitória sobre o Nacional Potosí por 2 a 0; Botafogo avançou na Libertadores
Botafogo faz proposta por Nathan Silva e aguarda resposta do Pumas
Ele está no clube mexicano desde 2023
Fluminense abusa dos erros e perde para o Palmeiras pelo Brasileirão
Tricolor sofre 2 a 0 nos primeiros 15 minutos, tenta recuperar e desconta, mas não evita derrota em Barueri
Com dois tempos distintos, Botafogo supera o Nacional Potosí e avança na Libertadores
Glorioso enfrenta o Barcelona de Guayaquil na próxima fase da competição
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.