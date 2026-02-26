Publicado 26/02/2026 00:00

O Botafogo avançou na contratação do goleiro Matheus Magalhães, de 33 anos. O Alvinegro ofereceu algo em torno de 3,5 milhões de euros (R$ 21,25 milhões) ao Estrela Vermelha, da Sérvia, e encaminhou um acordo, segundo o jornalista Venê Casagrande.

O clube europeu não tinha o desejo de se desfazer do jogador, que é considerado peça importante no plantel, mas a oferta do Glorioso e a vontade do brasileiro pesaram para que as conversas avançassem. Ele irá assinar até o fim de 2028.

Revelado pelo América-MG, Matheus deixou o Brasil em 2014. O goleiro atuou pelo Braga, de Portugal, por dez temporadas e meia, depois foi emprestado para o Ajax, da Holanda.

Já com o goleiro encaminhado, o Botafogo quer reforçar também a sua zaga e mira a contratação de Dantas, do Novorizontino. O zagueiro, de 21 anos, é um dos destaques do time paulista.